Макгрегор: Сказал Хабибу после третьего раунда, чтобы он перестал ныть

"Пусть запись всё покажет. Мне нравится Пол Малиньяджи. Вот наша конфронтация по поводу той показухи, что он устроил. Да, вы верно расслышали — показуха. Я сказал ему в лицо, чтобы он перестал ныть. Общеизвестно, что я боевой человек. Хватит скулить".
То же самое я сказал Хабибу в конце третьего раунда. Мой раунд. Не ной. Каждый раунд он плакался судьям. Он умудрился ныть даже в маунте в четвёртом раунде. Это сбивало меня с толку. Если кто-то и должен был жаловаться судьям, то это я в первом раунде. Он держал мои ноги на протяжении четырёх минут, не проявляя активности. Но в этом бое он постоянно ныл. Знаю, что вы сломленные мальчики, но не стоит быть сломленными нытиками», — написал в своём «инстаграме» Конор Макгрегор.