Биатлон. Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Виттоцци - вторая

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вирер заняла пятое место в гонке преследования.
Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци, ставшая победительницей гонки преследования. Ранее Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова.
Лучшей среди украинок в общем зачете является Елена Пидгрушная, которая занимает 24-е место.
Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 438
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 396
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 374
4. Анаис Шевалье (Франция) — 329
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 327…