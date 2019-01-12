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Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе
Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе

Биатлон. Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Виттоцци - вторая

Биатлон. Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Виттоцци - вторая
15:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Две итальянки возглавляют общий зачем Кубка мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вирер заняла пятое место в гонке преследования.

Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци, ставшая победительницей гонки преследования. Ранее Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова.

Лучшей среди украинок в общем зачете является Елена Пидгрушная, которая занимает 24-е место.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 438

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 396

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 374

4. Анаис Шевалье (Франция) — 329

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 327…

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Биатлон, Новости биатлона, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци.
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