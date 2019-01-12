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Федор Емельяненко: Бэйдер - лучший боец Гран-при Bellator

Федор Емельяненко: Бэйдер - лучший боец Гран-при Bellator
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: 27 января в Калифорнии состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 214.

Главным его поединком станет финальный поединок Гран-при Bellator, в котором встретятся Фёдор Емельяненко и Райан Бэйдер. Незадолго до этой встречи мнением о сопернике решил поделиться россиянин, который назвал Бэйдера сильнейшим участником турнира.

«Я рад выступать в этом турнире и благодарен Скотту Кокеру, за то, что он пригласил меня. Выступать здесь — большая радость. Больше всего в этом турнире мне нравится то, что проигравший выбывает. а лучший идёт дальше. Предыдущие победы над Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом принесли мне большую радость. Сейчас мне предстоит встреча с Райаном Бэйдером. На мой взгляд это лучший боец в этом турнире. Он самый думающий, грамотный и разносторонний.

Что я бы хотел оставить после себя? Только память о том, что я прославил Родину, что я выступаю во славу России и во славу божию", — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале Bellator в YouTube. 

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MMA, Федор Емельяненко, Новости ММА, Bellator 214.
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