Биатлон. Обновленный мужской рейтинг Кубка мира по итогам 12 января

Первым в рейтинге Кубка мира идет норвежец Йоханнес Бе. Российский биатлонист Александр Логинов после пятого места в гонке преследования на этапе в Оберхофе продолжает занимать второе место в общем зачёте Кубка мира, француз Мартен Фуркад - третий.
Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного - 23-й.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 542
2. Александр Логинов (Россия) — 412
3. Мартен Фуркад (Франция) — 342
4. Симон Детьё (Франция) — 336
5. Симон Эдер (Австрия) – 328
6. Арнд Пайффер (Германия) — 307
7. Антонин Гигонна (Франция) — 305
8. Бенедикт Долль (Германия) — 304
9. Тарьей Бё (Норвегия) — 298
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 298...