Биатлон. Обновленный мужской рейтинг Кубка мира по итогам 12 января

Новости спорта: Ранее в Оберхофе завершилась гонка преследования среди мужчин.

Первым в рейтинге Кубка мира идет норвежец Йоханнес Бе. Российский биатлонист Александр Логинов после пятого места в гонке преследования на этапе в Оберхофе продолжает занимать второе место в общем зачёте Кубка мира, француз Мартен Фуркад - третий.

Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного - 23-й.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 542

2. Александр Логинов (Россия) — 412

3. Мартен Фуркад (Франция) — 342

4. Симон Детьё (Франция) — 336

5. Симон Эдер (Австрия) – 328

6. Арнд Пайффер (Германия) — 307

7. Антонин Гигонна (Франция) — 305

8. Бенедикт Долль (Германия) — 304

9. Тарьей Бё (Норвегия) — 298

10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 298...