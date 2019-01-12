Известный биатлонист объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Михаэль Реш завершит карьеру после этапа в Рупольдинге.

Олимпийский чемпион 2006 года в эстафетной гонке Михаэль Рёш, выступавший на протяжении карьеры за сборные Германии и Бельгии, объявил о завершении спортивной карьеры. Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге станет последним для него, информирует RTL.

Этап КМ в Рупольдинге пройдёт с 16 по 20 января. В нынешнем сезоне Рёш выступал на трёх этапах Кубка мира, его лучший результат — 47-е место в гонке преследования в Хохфильцене.

Рёш — трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете (2007, 2008 и 2009), двукратный чемпион мира 2009 года по летнему биатлону. Занял 5-е место в общем зачёте Кубка мира — 2005/06. Михаэль — сын известного биатлониста, трёхкратного чемпиона мира в эстафете Эберхарда Рёша.