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Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты

Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Четвертый этап Кубка мира по биатлону завершат эстафетные гонки.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) в воскресенье, 13 января, завершится командными эстафетами 4х6 км - у женщин, 4х7,5 км - у мужчин.

В 12.45 по киевскому времени на дистанции поведут борьбу 22 женские сборные - украинки Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина получили 8-й стартовый номер.

В 15.30 под 16-м номером среди 27 мужских команд на трассу выйдут украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Следующий этап Кубка мира состоится также в Германии - с 16 по 20 января в Рупольдинге пройдут спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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