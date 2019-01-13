6 украинцев выполнили норматив зимнего ЧЕ по легкой атлетике

Новости спорта: Украинские легкоатлеты начали сезон на "Рождественских стартах" в Киеве.

В Киеве состоялся традиционный турнир «Рождественские старты», на котором начали сезон много украинских легкоатлетов. Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

Сразу шесть спортсменов выполнили нормативы зимнего чемпионата Европы. Юлия Левченко в прыжках в высоту преодолела планку на 1,96 м. В беге на 60 метров с барьерами Анна Плотицина показала результат 8,09 с, а Анна Чубковцова - 8,17 с.

Яна Качур в беге на 60 метров финишировала с результатом 7,36 сек, Сергей Смелик пробежал аналогичную дистанцию за 6,74 с, а Василий Макух - за 6,78 с. Ольга Саладуха в тройном прыжке показала результат 14,07 м.

Чемпионат Европы-2019 в помещении пройдет в Глазго с по 1 по 3 марта.