Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты

6 украинцев выполнили норматив зимнего ЧЕ по легкой атлетике

6 украинцев выполнили норматив зимнего ЧЕ по легкой атлетике
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинские легкоатлеты начали сезон на "Рождественских стартах" в Киеве.

В Киеве состоялся традиционный турнир «Рождественские старты», на котором начали сезон много украинских легкоатлетов. Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

Сразу шесть спортсменов выполнили нормативы зимнего чемпионата Европы. Юлия Левченко в прыжках в высоту преодолела планку на 1,96 м. В беге на 60 метров с барьерами Анна Плотицина показала результат 8,09 с, а Анна Чубковцова - 8,17 с.

Яна Качур в беге на 60 метров финишировала с результатом 7,36 сек, Сергей Смелик пробежал аналогичную дистанцию за 6,74 с, а Василий Макух - за 6,78 с. Ольга Саладуха в тройном прыжке показала результат 14,07 м.

Чемпионат Европы-2019 в помещении пройдет в Глазго с по 1 по 3 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Юлия Левченко, Анна Плотицина, Яна Качур, Анна Чубковцова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Сегодня в Оберхофе пройдут эстафеты
02 Фьюри: Даже с двумя молотками в руках Джошуа не побьет меня
03 Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
04 Вратарь забил гол ударом со штрафного со своей половины поля (Видео)
05 Биатлон. Обновленный мужской рейтинг Кубка мира по итогам 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь