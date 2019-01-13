Олимпийский чемпион по биатлону принял решение завершить карьеру

Новости спорта: Михаэль Реш проведет последнюю гонку в Рупольдинге

Бельгийский биатлонист Михаэль Реш завершит карьеру после пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

До 2012 года Реш выступал за сборную Германии, а после двухлетнего перерыва, связанного со сменой гражданства, спортсмен стал представлять команду Бельгии.

В составе немецкой команды Реш выиграл эстафетное "золото" на Олимпиаде-2006 в Турине. На его счету также три бронзовые награды в эстафетах на чемпионатах мира.

35-летний спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка мира, всего в его активе 9 попаданий в топ-3 (2-5-2). Лучшим результатом в общем зачете Кубка мира стало пятое место в сезоне-2005/06.

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 16 по 20 января.