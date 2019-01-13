Прокунин прокомментировал результат Украины в эстафете в Оберхофе

Новости спорта: Андрей Прокунин проанализировал выступление украинок в эстафете Оберхофа.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал результат эстафеты четвертого этапа Кубка мира по биатлону, в которой наша сборная заняла 8-е место.

Прокунин доволен выступлением Виты Семеренко и ждет выздоровления Елены Пидгрушной.

"На этапе Юли Журавок были тяжелые погодные условия, пока больше ничего не могу сказать по ее ходу. Остальное – это внутреннее дело команды. Вита хорошо отработала , но это и была ее задача, мы ставили ее с учетом того, что она сейчас находится в очень приличном состоянии. Ее основной целью было подтянуть команду, потому что мы понимали, что будет проигрыш после первого этапа. По Насте не стоит делать каких-то выводов сейчас, у каждого спортсмена бывают такие моменты, когда что-то не получается. Мы не сомневаемся в ней, но вот просто не повезло сегодня.

По поводу того, будет ли Надя Белкина в Рупольдинге – пока не готов прокомментировать. Конечно, она молодец сегодня, поздравлю ее и всех с ее 3-м местом в спринте. Сейчас у нас выздоравливает Лена Пидгрушная, нужно будет давать ей стартовать, потому пока немного трудно найти место для Нади, и еще непонятно увидим ли мы ее на следующем этапе Кубка мира", - сказал Прокунин.