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Отец Нурмагомедова поставил ультиматум UFC

Отец Нурмагомедова поставил ультиматум UFC
00:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиба не будет в UFC, если компания уволит Тухугова

Наставник и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сказал, что его подопечный и сын не будет вступать в переговоры с UFC, если компания уволит его друга и спарринг-партнера Зубайру Тухугова.

"Хабиб четко дал понять, что его не будет в UFC, если будет уволен Зубайра. Это точно. В этой ситуации уже не важны деньги – на первом месте находятся отношения с соседями и друзьями. Хабиб оставляет одного из своей команды, а сам идет дальше. Человек готовил Хабиба в лагерях к боям больше пяти лет. Как это выглядит? Я бы сказал, что это выглядит немного мерзко. Это не по-нашему.

С Хабибом никаких переговоров не будет, пока Зубайре не обеспечат комфортные условия в UFC", - заявил россиянин в интервью Оксаны Кравцовой на YouTube-канале.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.
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