Бьорндален назвал тактику норвежцев против Фуркада "неспортивным поведением"

Новости спорта: Норвежцы выстроили хитрый план, чтобы обмануть Фуркада в пасьюте.

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что тактика, которую применил тренерский штаб норвежской сборной во время гонки преследования в Оберхофе (Германия), является примером неспортивного поведения. Ранее стало известно, что норвежцы обманом отправили француза Мартена Фуркада на первый щит огневого рубежа, чтобы закрыть Йоханнеса Бё от ветра.

«Тактика в биатлоне была всегда. Тактические идеи разрабатывались все годы. Но я никогда не сталкивался с тем, чтобы тренер попытался кого-то спровоцировать. Мне всё это не нравится.

Я думаю, что это является провокацией, противоречащей спортивным принципам. Конечно, нужно прикладывать максимум усилий, чтобы победить, но это не соответствует принципам спортивной борьбы», — приводит слова Бьорндалена NRK.

По данным NRK, тренеры сборной Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен разыграли настоящее шоу. Посчитав, что на последнем стрельбище Бё будет лучше стрелять со второго щита, они за 500 метров до выхода на стрельбище призвали Бё занять первый щит. Это услышал бежавший рядом Фуркад, после чего он обогнал Бё и занял первую стрелковую позицию. В итоге Фуркад лишь поднял пульс перед стрельбой и закрыл Бё, стрелявшего со второго щита, от ветра. В результате Фуркад допустил два промаха на последнем огневом рубеже, а Бё выиграл гонку.