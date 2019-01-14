Обзор 29 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта: Все три команды из верхней половины таблицы без особых проблем справились с оппонентами из нижней части чемпионата.

13 января прошли три поединка 29 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках эти встреч в Киеве местные «Волки» оказали достойное сопротивление «Кременчуку», но уступили в конце матча, херсонский «Днепр» не имел проблем с харьковским «Динамо», а «Донбасс» всухую разгромил «Белый Барс».

«Ледяные Волки» – «Кременчук» 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Исходя из результата и хода игры, наиболее интересным и интригующим получился поединок в столице. «Ледяные Волки» провели неплохой матч против «Кременчука». Богдан Полищук вывел гостей вперёд в первом периоде, и казалось, что это начало очередного погрома киевлян. Но не тут-то было – хозяева не отпускали оппонентов в отрыв, довольно надёжно защищались, а также не забывали остро отвечать.

Интрига закрутилась в заключительные 20 минут. Сперва «Волки» сравняли счёт после ошибки обороны кременчужан – точный бросок нанёс Михаил Бурнатов. Подопечные Александра Савицкого сумели вернуть утраченное лидерство только в завершающие пять минут. Владислав Грицких забил второй гол в равных составах, а в меньшинстве удалось поразить ворота Никиты Глотова форварду гостей Алексею Вороне. 3:1 – непростая, но очень важная победа «горожан». «Кременчук» прервал серию из трёх поражений подряд.

МХК «Динамо» – «Днепр» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

В подобном ключе развивались события и в следующей встрече тура, где «Динамо» принимало лидера первенства из Херсона. Несмотря на статус аутсайдера матча, подопечные Александра Куликова неплохо проявили себя в стартовом периоде. Поэтому на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Хоккеисты «Днепра» нашли свой шанс в дебюте второй 20-минутки: Никита Коваленко забросил десятую шайбу в сезоне. Этот гол несколько успокоил игру, а херсонцы обрели необходимую уверенность. Приспав бдительность соперника, коллектив Дмитрия Пидгурского провёл вторую результативную атаку – Николай Коляда реализовал большинство. В третьем периоде укрепил перевес гостей Иван Золотухин. Как ни старались «динамовцы», но помешать Олегу Петрову записать в актив восьмой шатаут в сезоне они не смогли.

«Донбасс» – «Белый Барс» 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Несколько неожиданно «Донбасс» всухую разгромил «Белый Барс», сотворивший сенсацию в прошлом туре. Тогда подопечные Константина Буценко победили на выезде «Кременчук» 5:4. Что-то подобное от команды ждали и в противостоянии с «Донбассом». Но в этом поединке белоцерковчане ничего не смогли поделать с оппонентом, который набрал крейсерский ход. Открыл счёт во встрече Александр Костиков, а под конец периода удвоил преимущество дончан Максим Разумов.

В середине матча третью шайбу за «Донбасс» дальним броском записал в свой актив Артём Пуголовкин. Избиение «Белого Барса» продолжилось в третьем периоде. По очереди забивали Илья Смирнов, Максим Разумов (дебютный дубль форварда), Илья Коренчук и Юрий Сильницкий.

Итоговые 7:0 означали, что Богдан Дьяченко оставил свои ворота в неприкосновенности, а донецкий клуб продлил мощную серию до 13 побед подряд в УХЛ, 9 из которых на своей арене.