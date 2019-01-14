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Экс-биатлонист назвал главную проблему сборной Украины по биатлону

Экс-биатлонист назвал главную проблему сборной Украины по биатлону
17:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-биатлонист сборной Украины Андрей Дериземля рассказал о главных проблемах нынешней национальной команды.

Экс-биатлонист сборной Украины Андрей Дериземля прокомментировал выступление мужской сборной в этом сезоне и оценил дальнейшие перспективы сине-желтых.

«Мы должны понимать, что в мужской команде есть три спортсмена, которые могут приносить результат и при определенных обстоятельствах попадать даже в призовую тройку. Далее – спортсмены другого класса. Им тяжелее на что-то рассчитывать. Но они также работают и тренируются», — сообщил Дериземля в интервью Ua.tribuna.com.

«Ярких выступлений нет давно. Некоторые подтянулись – Артем Прима и Дмитрий Пидручный стали ближе к элите, результаты более стабильные».

Провал во вчерашней эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе стал закономерным следствием отсутствия конкуренции в сборной.

Биатлон: Украина не финишировала в мужской эстафете в Оберхофе

«Что это было? Надо говорить со спортсменами. Почему было три штрафных круга? Почему результат не улучшался по дистанции? Просто у нас не из кого выбирать, нет скамейки запасных. И тренеры, и федерация работают с теми, кто есть».

«Эстафета же состоит из четырех этапов, каждый из которых важен. Вот тренер рассчитывал на Тищенко, а у него даже не было возможности стартовать».

Андрей Дериземля выступал за сборную Украины с 1998 по 2013 год. Его лучшими достижениями были две бронзовых медали на чемпионатах мира в Антхольце (спринт, 2007) и Ханты-Мансийске (эстафета, 2011). Также он занял 5-е место в спринтерской гонке на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

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Биатлон, Андрей Дериземля, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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