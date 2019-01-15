Мужской спринт в Рупольдинге перенесли из-за чрезвычайного положения

Новости спорта: Местные власти ввели чрезвычайное положение из-за сильных снегопадов.

Мужской спринт пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге, который должен был состояться 16 января перенесли, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

В районе Траунштайна который день наблюдаются сильные снегопады, из-за чего местные власти приняли решение ввести чрезвычайное положение.

Ранее из-за непогоды уже отменили церемонию открытия пятого этапа Кубка мира.

По информации организаторов, мужской спринт будет проведен в четверг, в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что в Австрии и на юге Германии отменили несколько этапов Кубков мира по другим видам спорта.