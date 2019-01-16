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Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок

Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Администрация немецкого района Траунштайн разрешила проведение гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге по решению администрации района из-за непогоды был перенесен со среды на четверг. Власти отказались отменять режим чрезвычайного положения из-за снегопадов, в связи с чем гонка не могла быть проведена в среду. Также из-за непогоды была отменена запланированная на вторник церемония открытия этапа.

Пятый этап Кубка мира был запланирован на 16-20 января. В четверг пройдут спринтерские гонки у мужчин (12.00 по киевскому времени) и женщин (15:45).

Ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к отмене ряда этапов Кубков мира по другим видам спорта, а также изменению даты и места проведения чемпионата Европы по скелетону.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Рупольдинг-2019.
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