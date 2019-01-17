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Бьорндален рассказал, чем бы занимался, если бы не выбрал карьеру биатлониста

Бьорндален рассказал, чем бы занимался, если бы не выбрал карьеру биатлониста
20:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Уле-Эйнар Бьорндален хотел бы заниматься каким-то ремеслом.

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед), бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, кем мог бы стать, если бы не выбрал карьеру спортсмена.

"Наверное, я занимался бы каким-то ремеслом. Может быть, стал бы столяром или плотником. Трудно сказать, получилось бы у меня это или нет. Однако, к счастью, я способный ученик, так что мог бы добиться успеха в этом", — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

Уле-Эйнар Бьорндален — шестикратный обладатель "Большого хрустального глобуса". На его счету 95 побед в Кубке мира по биатлону. Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, в 2016 году у них родилась дочь Ксения.

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Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален, Сборная Норвегии по биатлону.
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