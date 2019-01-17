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Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира

Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира
05:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову, который вернулся к соревнованиям, отбыв наказание за допинг.

На этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов выиграл спринт, и Самуэльссон, занявший третье место, пожал ему руку.

"Было здорово попасть на подиум в Оберхофе, со мной это происходит не так часто. Я не был удивлён победе Логинова. Этой зимой он провёл немало отличных гонок. Его победа была лишь делом времени. Но он был дисквалифицирован за приём ЭПО. Не думаю, что в Кубке мира ему место. Те, кто принимал ЭПО, не должны возвращаться.

Я ничего в этой ситуации не могу поделать, поэтому концентрируюсь на своём выступлении. Стараюсь не думать о нём. Но если бы он выступал плохо, о нём бы не говорили и я бы вообще его не упоминал.

Я пожал ему руку в Оберхофе, об этом было много вопросов. Но мне кажется, что не пожать руку было бы неправильно со спортивной точки зрения. Но я бы никогда не обнял его и не сказал, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал — это надо сделать", — цитирует Самуэльссона Expressen.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге 17-20 января.

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Биатлон, Новости биатлона, Александр Логинов, Себастиан Самуэльссон.
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