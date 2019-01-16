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Волейбол. Определились соперники мужской сборной Украины на чемпионате Европы

Волейбол. Определились соперники мужской сборной Украины на чемпионате Европы
21:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: fvu.in.ua

Новости спорта: Состоялась жеребьевка первого этапа финального турнира мужского чемпионата Европы по волейболу.

Сегодня в Брюсселе состоялась жеребьевка первого этапа финального турнира чемпионата Европы 2019 года по волейболу среди мужских команд, который пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах Старого континента - Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении. Впервые в финальном этапе чемпионата Европы примут участие 24 сборные.

Напомним, что сборная Украины пробилась в финальный турнир Евро с первого места отборочной группы F, опередив команды Македонии, Швейцарии и Венгрии.

Перед жеребьевкой в соответствии с рейтингом наша команда попала в четвертую корзину вместе со сборными Испании, Греции и Македонии.

В первой корзине оказались Россия, Сербия, Польша и Италия

Во второй - Болгария, Германия, Финляндия, Чехия

В третьей - Эстония, Словакия, Турция и Португалия

В пятой - Беларусь, Черногория, Румыния и Австрия

Еще до начала жеребьевки Франция возглавила группу А, Бельгия - группу В, Словения - группу С и Нидерланды - группу D. Также было известно, что в одну группу не могут попасть действующие чемпионы Европы россияне и вице-чемпион сборная Германии.

В результате жеребьевки сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками будут волейболисты Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории

Вот состав всех групп первого этапа финального этапа чемпионата Европы 2019 года:

Группа А - Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния

Группа В - Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия

Группа С - Словения, Россия, Финляндия, Турция, Македония, Беларусь

Группа D - Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория

Жеребьевка женского финального турнира, где также выступит сборная Украины, состоится 23 января в Стамбуле.

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу.
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