Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии

Новости спорта: Женская сборная Украины по хоккею пробилась на чемпионат мира в Дивизионе 2, группы B.

Спустя 24 года выступления возобновила женская сборная Украины по хоккею, которая сейчас играет в квалификационном турнире за право выйти на чемпионат мира в Дивизионе 2, группа B.

И сегодня. по сути, украинки решили свою задачу. По итогам двух туров по 6 очков имели сборные Украины и Бельгии, а в очном поединке победу одержали наши девушки - 4:1.

Украинкам осталось сыграть с аутсайдером Гонконгом, а Бельгии - с Южной Африкой, однако у нашей сборной перевес перед этими командами по личным встречам.

Победитель квалификации в апреле сыграет на чемпионате мира в Дивизионе 2, группа B.

Украина - Бельгия 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

1. Украина - 9 (3 матча)

2. Бельгия - 6 (3)

3. Южная Африка - 3 (2)

4. Болгария - 0 (2)

5. Гонконг - 0 (2)