Биатлон. Украинка Журавок выиграла короткую индивидуальную гонку в Арбере

Новости спорта: Украинка Юлия Журавок впервые выиграла международную гонку на взрослом уровне.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок одержала первую личную победу на взрослом уровне на международных соревнованиях, выиграв короткую индивидуальную гонку у женщин (с 45-секундным штрафом за промах) на Кубке IBU в немецком Арбере.

Журавок показала хорошую скорость и стала единственной с нулями в графе промахов. В итоге перевес над шведкой Шардин Слуф составил больше минуты.

Порадовала Мария Кручова, которая стартуя в последних номерах, почти с самого начала подарила надежды на хороший результат. На первой стрельбе одна мишень Маше не покорилась, но последовавшие за тем три нуля позволили занять высокое итоговое 4-ое место – личный рекорд.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Юлия Журавок (0+0+0+0) 36:47,0

2. Шардин Слуф (0+0+0+1) +1:01,9

3. Элизабет Хогберг (0+0+2+1) +1:38,7

4. Мария Кручова (1+0+0+0) +2:11,4

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11. Яна Бондарь (1+3+0+0) +3:06,5

22. Надежда Белкина (1+2+3+0) +4:09,6

DNS. Ольга Абрамова