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Кременчук - Белый Барс: обзор матча (Видео)

Кременчук - Белый Барс: обзор матча (Видео)
07:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда Александра Савицкого вернулась на вторую позицию в чемпионате.

Программу 30-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч закрыл матч в Кременчуге, где «Белый Барс» проиграл «Кременчуку» 2:6.

На прошлой неделе белоцерковчане в волевом стиле обыграли «Кременчук» на «Айсберге» со счётом 5:4. Подопечные Константина Буценко и в этом матче были близки к ещё одной сенсации. Но дважды подряд на одни и те же грабли хозяева льда всё-таки не наступили.

Нули на табло в поединке держались аж до 24-й минуты, пока счёт в игре не открыл Киселёв. Во втором периоде кременчужане забросили ещё дважды в неравных составах. Сперва хозяева отличились в меньшинстве благодаря точному удару Всеволод Толстушко, а затем подопечные Александра Савицкого зажгли красный сигнал за воротами «барсов» в большинстве – дубль на счету Киселёва.

Проигрывая 0:3 гости были в шаге от подвига недельной давности. «Белый Барс» отыграл две шайбы у соперника за пять минут – голы забивали Качан и Панов. Болельщики «Кременчука» начали нервничать, но практически сразу их успокоил Зайцев – 4:2. Подопечные Буценко попробовали вновь вернуться в игру, но хозяева ошибок больше не допускали. До финальной сирены за хозяев отличились Красильников и Кривошапкин. 6:2 – кременчужане не без проблем победили неуступчивых «барсов». Пять очков (2+3) своей команде принёс форвард Николай Киселёв.

«Кременчук» – «Белый Барс» 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев, Грицких), 24:01. 2:0 Толстушко (меньш.), 32:11. 3:0 Киселёв (больш.), 39:05. 3:1 Качан (Таран - больш.), 41:47. 3:2 Панов (Арабов), 45:25. 4:2 Зайцев (Красильников, Киселёв), 47:02. 5:2 Красильников (Киселёв, Тютченко), 53:31. 6:2 Кривошапкин (Киселёв - больш.), 56:18.

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«Кременчук»: Бояршинов (Гордюшин); Боевых - Шпак, Севрюгин - Горлушко, Хришпенц - Грицких, Савицкий - Толстушко; Тютченко (А) - Красильников - Шиманский, Савченко - Гриценко (К) - Ворона, Зайцев - Кривошапкин (А) - Киселёв, Ефимочкин - Бельский - Роганов.

«Белый Барс»: Кучер (Качула); Гребеник - Таран (К), Васильев - Ядловский (А), Логач - Грицюк, Гриценко - ; Куцевич (А) - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Панов, Ромахин.

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Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс.
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