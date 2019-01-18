Обзор 30 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта: «Кременчук» вернулся на вторую позицию благодаря потере одного пункта от «Донбасса».

16 и 17 января прошли три матча 30 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В Киеве «Ледяные Волки» разгромно проиграли «Динамо», «Донбасс» и «Днепр» выявили сильнейшего лишь в серии буллитов, а «Кременчук» взял реванш у «Белого Барса».

«Ледяные Волки» – МХК «Динамо» 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

«Волки» на своём льду капитулировали перед командой из Харькова. «Динамовцы» уверенно вели игру в течение всего матча. В первой 20-минутке две шайбы от подопечных Куликова поставила столичный клуб в невыгодное положение. Большинство попыток хозяев отыграться успешно блокировала защита соперника во главе с Мамедовым.

Избиение противника гости продолжили в заключительном периоде. В итоге «Динамо» победило 7:2 и поставило сразу два рекорда клуба: наибольшее количество голов в одном матче в текущем сезоне и самая крупная победа. В составе гостей Даниил Скрипец отдал три результативных передачи, а Алексей Сиротенко набрал три очка (1+2).

«Донбасс» – «Днепр» 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Захватывающее по интриге и накалу вышло противостояние на «Альтаире». Как ожидалось, в дуэли лучших вратарей чемпионата большим количеством заброшенных шайб зрителей обе команды не порадовали. Первыми отличились херсонцы – Кирилл Белоусов реализовал двойное большинство.

Дончане ответили во втором периоде голом Ильи Смирнова, а после перерыва хозяев впервые во встрече вывел вперёд Александр Костиков. Теперь в роли догоняющих были подопечные Пидгурского. «Днепр» просто так не сдался и восстановил паритет после точного броска Руслана Ромащенко. В основное время оба клубы больше не забивали.

В овертайме 3х3 пошла открытая игра, которая держала в напряжении до последней секунды. Многочисленные моменты у обеих ворот голами так и не завершились. В серии послематчевых буллитов большую роль отыграл голкипер «Донбасса» Богдан Дьяченко. Он по очереди парировал все четыре броска от соперников и принёс своей команде тяжёлую победу.

«Кременчук» – «Белый Барс» 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

«Кременчук» не без проблем переиграл «Белый Барс». Подопечные Александра Савицкого помнили об осечке недельной давности (поражение от «барсов» 4:5), поэтому серьёзно настроились на борьбу. Но хозяевам арены было отнюдь непросто, а открыть счёт в матче кременчужане смогли только на 24-й минуте.

На старте третьего периода хоккеисты «Кременчука» вели 3:0, но коллектив Константина Буценко не сдавался и отыграл две шайбы. Когда запахло жаренным, хозяева собрались и ещё трижды огорчили Кирилла Кучера. Отметим пять очков (2+3) результативности от форварда Николая Киселёва. Победа 6:2 позволила клубу из Кременчуга вернуться на вторую строчку в турнирной таблице.