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Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге

Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Женская эстафета в Рупольдинге состоится завтра, 19 января, начало в 15:30 по киевскому времени.

Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает сайт Международного биатлонного союза.

Первой побежит Анастасия Меркушина, второй - Валентина Семеренко, третьей - Юлия Журавок, четвертой - Вита Семеренко.

Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2019

По сравнению с последней эстафетной гонкой в Оберхофе в составе сборной Украины одна замена. Юлию Джиму заменит Валя Семеренко.

Эстафета состоится завтра, 19 января, начало в 15:30.

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Украина финишировала в женской эстафете на восьмом месте.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Рупольдинг-2019.
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