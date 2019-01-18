Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге

Новости спорта: Женская эстафета в Рупольдинге состоится завтра, 19 января, начало в 15:30 по киевскому времени.

Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает сайт Международного биатлонного союза.

Первой побежит Анастасия Меркушина, второй - Валентина Семеренко, третьей - Юлия Журавок, четвертой - Вита Семеренко.

По сравнению с последней эстафетной гонкой в Оберхофе в составе сборной Украины одна замена. Юлию Джиму заменит Валя Семеренко.

Эстафета состоится завтра, 19 января, начало в 15:30.

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Украина финишировала в женской эстафете на восьмом месте.