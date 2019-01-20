Украина показала худший в истории результат в женской эстафете по биатлону

Новости спорта: Печальный рекорд наших биатлонисток.

Женская сборная Украины заняла 15-е место по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Это худший результат в истории сборной Украины. Об этом сообщает Tribuna.com.

За команду сегодня выступали Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко. Примечательно, что украинки при этом среди лидеров в стрельбе. Девушки использовали всего 7 дополнительных патронов. Но на дистанции украинки проиграли три с половиной минуты лидерам по этому показателю - немкам.

Предыдущим худшим результатом было 14-е место на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене в сезоне 2004/2005. Тогда за нашу команду выступали Лилия Ефремова, Елена Петрова, Нина Лемеш и Ирина Тананайко.

Последний раз в эстафетах женская сборная попадала на пьедестал в прошлом сезоне - на этапе в Хохфильцене.