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Абраменко стал пятым на первых соревнованиях после победной Олимпиады-2018

Абраменко стал пятым на первых соревнованиях после победной Олимпиады-2018
09:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У фристайлистов в США начался новый сезон в лыжной акробатике.

Довольно поздно, как для зимнего вида спорта, в американском Лейк-Плэсиде начался новый сезон у фристайлистов в лыжной акробатике.

Для олимпийского чемпиона Александра Абраменко это был первый старт после золота Игр в Пхенчхане.

Украинец уверенно с шестым результатом прошел в финальную 12-ку, где еще один чистый прыжок принес ему второе место и выход в финальную шестерку.

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К сожалению, финальный прыжок украинец немного "смазал" во время приземления, за что судьи сбавили ему баллы и Абраменко стал пятым с набранными 112,67 баллами.

Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, также места на пьедестале почета заняли китаец Вань Синьди и россиянин Станислав Никитин.

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Фристайл, Лыжная акробатика, Александр Абраменко.
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