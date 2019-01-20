Абраменко стал пятым на первых соревнованиях после победной Олимпиады-2018

Новости спорта: У фристайлистов в США начался новый сезон в лыжной акробатике.

Довольно поздно, как для зимнего вида спорта, в американском Лейк-Плэсиде начался новый сезон у фристайлистов в лыжной акробатике.

Для олимпийского чемпиона Александра Абраменко это был первый старт после золота Игр в Пхенчхане.

Украинец уверенно с шестым результатом прошел в финальную 12-ку, где еще один чистый прыжок принес ему второе место и выход в финальную шестерку.

К сожалению, финальный прыжок украинец немного "смазал" во время приземления, за что судьи сбавили ему баллы и Абраменко стал пятым с набранными 112,67 баллами.

Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, также места на пьедестале почета заняли китаец Вань Синьди и россиянин Станислав Никитин.