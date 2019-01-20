Биатлон. Джима пропустить этап Кубка мира в Антхольце

Новости спорта: Украинская биатлонистка Юлия Джима не выступит на этапе Кубка мира в Антхольце.

Об этом сообщил старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин.

"Юлия Джима точно пропускает Антхольц. В Италии будет бежать Юлия Журавок. Теперь она с командой, поэтому будет участвовать в заокеанских этапах. По Лене Пидгрушной вопрос ещё открыт. Возможно, спринтерскую гонку побежит для оценки состояния. Сёстры Семеренко и Меркушина останутся на сборе в Антхольце и будут готовиться на Европу", — сказал Прокунин в эфире телеканала UA: Первый.

В этом сезоне Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Шестой этап Кубка мира в Антхольце пройдёт с 24 по 27 января.