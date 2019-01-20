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Фристайлист Абраменко занял 5-е место на этапе Кубка мира в Лейк-Плейсиде

Фристайлист Абраменко занял 5-е место на этапе Кубка мира в Лейк-Плейсиде
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Первое выступление нашего олимпийского чемпиона в этом сезоне.

Украинские фристайлисты выступили на первом этапе Кубка мира в сезоне. Олимпийский чемпион Александр Абраменко показал пятый результат в американском Лейк-Плейсиде. Об этом сообщает XSport.

Абраменко с шестым результатом пробился в главный финал и там поднялся на одну позицию. Таким образом, с результатом 112.67 (-17.19) балла Абраменко занял пятое место с прыжком сложности 4.525 балла. А победителем этапа стал россиянин Максим Буров.

В соревнованиях женщин Ольга Полюк, которая сумела пробиться лишь во второй финал по итогам квалификации, заняла одиннадцатое место в Лейк-Плейсиде с результатом 65.46 (-24.42).

Напомним, Александр Абраменко был заявлен, но не выступал на этапе Кубка Европы в Руке и на этапе Кубка Северной Америки в Юте. Тренер сборной Украины Энвер Аблаев объяснил, что Абраменко пропускал соревнования в Юте из-за недостаточной готовности к сезону.

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А вот Ольга Полюк привезла из Юты две медали - "золото" и "серебро".

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