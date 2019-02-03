Хоккей: обзор 34 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта: «Донбасс» по буллитам проиграл «Днепру», «Динамо» прервало серию неудач, а «Кременчук» победил в Белой Церкви.

30 и 31 января состоялись три матча в рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. МХК «Динамо» на своей площадке победил «Ледяных Волков», «Днепр» и «Донбасс» выявили победителя только в серии послематчевых буллитов, а «Кременчук» едва не оступился в противостоянии с «Белым Барсом».

МХК «Динамо» – «Ледяные Волки» 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Хозяева быстро повели в счёте благодаря точному броску Алексея Сиротенко. Но затем игра подравнялась – отличиться могли обе команды. И на экваторе второго периода киевляне восстановили паритет после шайбы Ивана Федосова.

Основные события развернулись в заключительные 20 минут встречи. Сперва до двух голов увеличили преимущество «динамовцы» (забивали Сергей Пойманов и Дмитрий Халин), но «Ледяные Волки» нашли в себе силы отыграться. Александр Найдёнов сократил отставание, а Алексей Овчинников и вовсе сделал счёт 3:3. Тем не менее, разжиться очками столичному клубу не удалось. Никита Олейник за 2:24 минуты до конца поединка принёс харьковчанам победу 4:3. «Волки» продолжили серию неудач до 23 матчей.

«Днепр» – «Донбасс» 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

В центральном противостоянии тура между «Днепром» и «Донбассом» игра шла до заброшенной шайбы. Никто не хотел рисковать и большими силами идти в атаку. Поэтому болельщикам удалось увидеть гол только на старте третьего периода. Владислав Гончаров сделал преимущество для «Донбасса», но хозяева мгновенно отыгрались после точно броска Ильи Декало от синей линии. И тут же дончане вернули лидерство в игре: Владимир Романенко разобрался у ворот противника и пробил Олега Петрова.

Херсонцы отыгрались во второй раз за матч, когда имели двойное преимущество на льду. Игроки «Донбасса» поплатились за удаления, а «Днепр» усилиями Руслана Ромащенко восстановил равновесие за четыре минуты до финальной сирены – 2:2.

Команды продолжили выяснять отношения в овертайме, но определить сильнейшего судилось только в серии буллитов. Как всегда, надёжными были голкиперы двух клубов, но на этот раз Петров пропустил меньше, чем Дьяченко. Дмитрий Пугачёв точным броском принёс своей команде победу. Херсонский клуб сохраняет первую позицию в чемпионате, а «Донбасс» прервал мощную серию из 17 побед к ряду.

«Белый Барс» – «Кременчук» 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Подопечные Александра Савицкого едва не оступились в Белой Церкви. Местные «барсы» повели в первом периоде благодаря точным ударам от Назара Ружникова и Ивана Панова. Двойной перевес хозяев площадки держался аж до конца второго периода, пока не «прорвало» кременчужан. В меньшинстве отличился Алексей Красильников, а спустя полторы минуты голевой почин поддержал лучший снайпер клуба Николай Киселёв – 2:2.

В середине третьей 20-минутки гости впервые за встречу вышли вперёд после точного броска Даниила Фурсы. Затем «Кременчук» вновь отличился, имея на льду на одного игрока меньше – Тимур Гриценко пробил вратаря соперников.

Как ни старались хоккеисты «Белого Барса», но забросить хотя бы одну шайбу у них больше не вышло. Зато их оппоненты сделали это ещё дважды: постарались Иван Савченко и Алексей Зайцев. 6:2 – «барсы» достойно проигрывают, а кременчужане продолжают погоню за «Донбассом» и «Днепром».