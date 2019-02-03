Биатлон: Бех выиграла "золото" в гонке преследования

Новости спорта: Украинка Екатерина Бех выиграла второе "золото" юниорского первенства мира в Словакии.

Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "золото" в гонке преследования на 10 км юниорского первенства мира, который проходит в Брезно-Осрбли (Словакия).

20-летняя спортсменка преодолела дистанцию с двумя штрафными кругами за 31 минуту 23,8 секунды.

Второй на финиш пришла немка Ханна Кебингер (отставание 9,1 секунды; 1 промах), третьей - француженка Софи Шово (+16,4; 3).

Как сообщалось, накануне Екатерина Бех завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км.

Другие украинки показали следующие результаты: 15-я - Анна Кривонос (+1.35,5; 5), 29-я - Валерия Дмитренко (+2.42,5; 3), 35-я - Анна Коваленко (+3.13,6; 3 ).

Завершат программу юниорского первенства мира гонки преследования у юношей и девушек.