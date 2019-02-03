Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
UFC Fight Night 144. Результаты боев (Видео)
UFC Fight Night 144. Результаты боев (Видео)
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде

Биатлон: Бех выиграла "золото" в гонке преследования

Биатлон: Бех выиграла &quot;золото&quot; в гонке преследования
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта: Украинка Екатерина Бех выиграла второе "золото" юниорского первенства мира в Словакии.

Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "золото" в гонке преследования на 10 км юниорского первенства мира, который проходит в Брезно-Осрбли (Словакия).

20-летняя спортсменка преодолела дистанцию с двумя штрафными кругами за 31 минуту 23,8 секунды.

Второй на финиш пришла немка Ханна Кебингер (отставание 9,1 секунды; 1 промах), третьей - француженка Софи Шово (+16,4; 3).

Украинка Бех выиграла "золото" на юниорском чемпионате мира

Как сообщалось, накануне Екатерина Бех завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км.

Другие украинки показали следующие результаты: 15-я - Анна Кривонос (+1.35,5; 5), 29-я - Валерия Дмитренко (+2.42,5; 3), 35-я - Анна Коваленко (+3.13,6; 3 ).

Завершат программу юниорского первенства мира гонки преследования у юношей и девушек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, IBU, Новости биатлона, Екатерина Бех.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
03 Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
04 Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута
05 Ковалев - Альварес: все о бое-реванше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь