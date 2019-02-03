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Хоккей: Кременчук вырвал победу у Днепра

Хоккей: Кременчук вырвал победу у Днепра
19:33 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

Новости спорта: В каждом из периодов команды забросили по три шайбы.

В Херсоне матчем между «Днепром» и «Кременчуком» завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Стоит отметить, что эта встреча стала последней между командами в текущем регулярном чемпионате. 

Хозяева арены поединок начали с заброшенной шайбы – Андрей Жвачкин на 24 секунде встречи огорчил Никиту Гордюшина и открыл счёт в матче. Однако кременчужане ещё до первого перерыва смогли не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперёд – сначала Иван Савченко завершил отличный пас от Николая Киселёва, а потом Алексей Красильников на добивании вывел свою команду вперёд. 

Во втором периоде ситуация повторилась зеркальным образом – херсонцы, усилиями Николая Коляды и Ивана Дунаева, дважды поразили владения Никиты Гордюшина, сделав счёт 3:2 в свою пользу. На что «Кременчук» ответил мощным броском от синей линии от Владислава Грицких, который во второй раз сравнял счёт в матче.

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Третья двадцатиминутка повторила сценарий второго периода – кременчужане с двумя шайбами от Тимура Гриценко и Алексея Вороны удвоили преимущество своей команды, а потом Никита Коваленко вовремя воспользовался ошибкой Никиты Гордюшина и сократил отставание до минимума.

Однако на то, чтобы снова сравнять счёт у команды Дмитрия Пидгурского не хватило времени и сил, что позволило «Кременчуку» увезти из Херсона волевые три очка.

«Днепр» – «Кременчук» 4:5 (1:2, 2:1, 1:2 )

Шайбы: 1:0 Жвачкин (Золотухин, Белоусов), 0:24; 1:1 Савченко (Киселёв, Гриценко), 11:23; 1:2 Красильников (Тютченко), 14:22; 2:2 Коляда (Дунаев, Золотухин), 23:05; 3:2 Дунаев (Коваленко, Черемнов), 23:58; 3:3 Грицких (Зайцев, Фурса), 16:43; 3:4 Гриценко (Савченко, Хришпенц - больш.), 43:06; 3:5 Ворона (Савченко), 47:19; 4:5 Коваленко (Пугачёв), 49:41.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов - Декало, Будько - Пугачёв, Шулешов - Сирченко, Матусевич - Черемнов; Жвачкин (А) - Дунаев - Золотухин, Бондаренко - Ромащенко (А) - Коваленко, Матвиенко - Коляда - Макарицкий, Тимченко - Брага - Целогородцев.

Кременчук: Гордюшин (Петленко); Толстушко - Грицких, Хришпенц - Варивода, Шпак - Горлушко, Севрюгин - Боевых; Зайцев - Фурса - Киселёв, Савченко - Гриценко (К) - Ворона, Тютченко (А) - Красильников - Шиманский, Полищук - Кривошапкин (А) - Чорный.

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Кременчук, ХК Днепр.
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