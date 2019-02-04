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Бех повторила достижение Зубриловой, Пидгрушной и Меркушиной

Бех повторила достижение Зубриловой, Пидгрушной и Меркушиной
00:07 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: 20-летняя юниорка стала 4-й украинкой, которой удалось выиграть связку спринт + гонка преследования.

Сегодня в гонке преследования юниорского чемпионата мира Екатерина Бех сумела повторить свой золотой результат, добытый накануне в спринте. Это - всего лишь седьмой случай в истории украинского биатлона на соревнованиях любого международного уровня, когда наши спортсмены выигрывают связку спринт + гонка преследования. Причем второй раз это произошло именно на стадионе в словацком Брезно-Осрбли.

В предыдущий раз такой успех удавался Анастасии Меркушиной, которая выигрывала две юниорских гонки в рамках чемпионата Европы в 2015 году. Больше всех победных дублей на счету Елены Зубриловой - четыре, причем все они сделаны на соревнованиях Кубка мира.

Полный список таких победных дублей:

  Спортсменка Дата Стадион Соревнования
1 Елена Зубрилова 17.01.1999 Германия Рупольдинг Кубок мира
2 Елена Зубрилова 14.03.1999 Норвегия Холменколлен Кубок мира
3 Елена Зубрилова 07.01.2000 Германия Оберхоф Кубок мира
4 Елена Зубрилова 12.03.2000 Финляндия Лахти Кубок мира
5 Елена Пидгрушная 29.01.2012 Словакия Брезно-Осрбли Чемпионат Европы
6 Анастасия Меркушина 01.02.2015 Эстония Отепяя Чемпионат Европы, юниорки
7 Екатерина Бех 03.02.2019 Словакия Брезно-Осрбли Юниорский чемпионат мира, юниорки

Ранее сообщалось, что Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Екатерина Бех.
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