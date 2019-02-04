Бех повторила достижение Зубриловой, Пидгрушной и Меркушиной

Новости спорта: 20-летняя юниорка стала 4-й украинкой, которой удалось выиграть связку спринт + гонка преследования.

Сегодня в гонке преследования юниорского чемпионата мира Екатерина Бех сумела повторить свой золотой результат, добытый накануне в спринте. Это - всего лишь седьмой случай в истории украинского биатлона на соревнованиях любого международного уровня, когда наши спортсмены выигрывают связку спринт + гонка преследования. Причем второй раз это произошло именно на стадионе в словацком Брезно-Осрбли.

В предыдущий раз такой успех удавался Анастасии Меркушиной, которая выигрывала две юниорских гонки в рамках чемпионата Европы в 2015 году. Больше всех победных дублей на счету Елены Зубриловой - четыре, причем все они сделаны на соревнованиях Кубка мира.

Полный список таких победных дублей:

Спортсменка Дата Стадион Соревнования 1 Елена Зубрилова 17.01.1999 Рупольдинг Кубок мира 2 Елена Зубрилова 14.03.1999 Холменколлен Кубок мира 3 Елена Зубрилова 07.01.2000 Оберхоф Кубок мира 4 Елена Зубрилова 12.03.2000 Лахти Кубок мира 5 Елена Пидгрушная 29.01.2012 Брезно-Осрбли Чемпионат Европы 6 Анастасия Меркушина 01.02.2015 Отепяя Чемпионат Европы, юниорки 7 Екатерина Бех 03.02.2019 Брезно-Осрбли Юниорский чемпионат мира, юниорки

Ранее сообщалось, что Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене.