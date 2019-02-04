Бех повторила достижение Зубриловой, Пидгрушной и Меркушиной

Сегодня в гонке преследования юниорского чемпионата мира Екатерина Бех сумела повторить свой золотой результат, добытый накануне в спринте. Это - всего лишь седьмой случай в истории украинского биатлона на соревнованиях любого международного уровня, когда наши спортсмены выигрывают связку спринт + гонка преследования. Причем второй раз это произошло именно на стадионе в словацком Брезно-Осрбли.
В предыдущий раз такой успех удавался Анастасии Меркушиной, которая выигрывала две юниорских гонки в рамках чемпионата Европы в 2015 году. Больше всех победных дублей на счету Елены Зубриловой - четыре, причем все они сделаны на соревнованиях Кубка мира.
Полный список таких победных дублей:
|Спортсменка
|Дата
|Стадион
|Соревнования
|1
|Елена Зубрилова
|17.01.1999
|Рупольдинг
|Кубок мира
|2
|Елена Зубрилова
|14.03.1999
|Холменколлен
|Кубок мира
|3
|Елена Зубрилова
|07.01.2000
|Оберхоф
|Кубок мира
|4
|Елена Зубрилова
|12.03.2000
|Лахти
|Кубок мира
|5
|Елена Пидгрушная
|29.01.2012
|Брезно-Осрбли
|Чемпионат Европы
|6
|Анастасия Меркушина
|01.02.2015
|Отепяя
|Чемпионат Европы, юниорки
|7
|Екатерина Бех
|03.02.2019
|Брезно-Осрбли
|Юниорский чемпионат мира, юниорки
Ранее сообщалось, что Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене.