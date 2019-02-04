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Биатлон: состав Франции на этапы КМ в Канаде и США

Биатлон: состав Франции на этапы КМ в Канаде и США
20:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Объявлен состав сборной Франции по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США.

Определился состав сборной Франции на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Северной Америке, сообщает Ski-Nordique. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.

Биатлон. Кубок мира. Состав сборной Франции на этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити

Женщины

Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо, Жулия Симон.

Мужчины

Симон Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Антонен Гигонна.
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