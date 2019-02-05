Менеджер Нурмагомедова: Фергюсон не заслужил боя с Хабибом

Новости спорта: Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах своего подопечного.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, заявил, что Тони Фергюсон не достоин провести поединок против его клиента.

"Фергюсон не заслужил боя с Хабибом. У Тони нет ничего интересного для нас, нет индивидуальности. Фергюсон ничего из себя не представляет. Сейчас он старый и медленно передвигается.

Вот Конор кое-что из себя представляет. Он самый большой кусок дерьма на этом свете. А вот Тони похож на лист бумаги, чистый листик. Он скучный и его время прошло", - цитирует менеджера mmanews.com.

Напомним, сейчас Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за свои действия после боя с Конором Макгегором, который состоялся в начале октября прошлого года.