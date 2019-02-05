Бьорндален: Виталий Кличко – выдающаяся личность и спортсмен

Новости спорта: Легендарный биатлонист восхищается украинским боксером и политиком.

Легендарный биатлонист Оле Эйнар Бьорндален признался, что восхищается Виталием Кличко и выдающимся австрийским горнолыжником Херманном Майером:

«Не думаю, что в спорте не хватает личностей. Просто в некоторых поколениях их было больше, в некоторых меньше. Сейчас время другого поколения, которое продуцирует немало ярких личностей. Пусть даже они не такие, как в мое время.

Виталий Кличко и Херманн Майер — выдающиеся личности и спортсмены. Честно, не знаю, таков ли я. Но всегда старался изо всех сил быть лучшим. Как на трассе, так и в обычной жизни».

Ранее Бьорндален заявил, что Йоханнес Бё побьет рекорд Мартена Фуркада по победам за сезон.