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Абраменко и Полюк без проблем вышли в финал чемпионата мира

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Абраменко и Полюк без проблем вышли в финал чемпионата мира
08:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинские фристайлисты с первой попытки прошли квалификацию.

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк успешно прошли стадию квалификации в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в американском Парк-Сити.

Александр Абраменко в первой квалификации за свой прыжок получил 119,74 балла и стал вторым. Завтра, 7 февраля, в 4 утра по киевскому времени Абраменко будет стартовать 11-м в первом из трех финалов.

Ольге Полюк в первой квалификации удалось показать пятый результат, набрав 79,06 балла. В результате она также с первой попытки пробилась в первый из трех финалов, где будет стартовать под восьмым номером.

Накануне на чемпионате мира Аннамари Данча принесла Украине серебряную медаль.

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Фристайл, Лыжная акробатика, Александр Абраменко, Ольга Полюк.
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