Определен состав сборной Украины на зимний Олимпийский фестиваль

Новости спорта: Стал известен состав сборной Украины на Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019.

На ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина), Украину представят 22 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Соответствующее решение принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций зимних видов спорта. Юные украинцы выступят в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4 представителя), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).

Состав юношеской сборной Украины:

Биатлон - Бочек Арсен (Черниговская), Заровный Максим (Черниговская), Кинаш Степан (Харьковская), Кришталь Сергей (Киевская), Велигорская Алина (Черниговская), Городная Юлия (Львовская), Квачан Анна (Черниговская), Продан Татьяна (Сумская);

Горнолыжный спорт - Подобедов Максимилиан (Ивано-Франковская), Сорокманюк Илья (Ивано-Франковская), Кнопова Татьяна (г. Киев), Маковецкая Юлия (Ивано-Франковская);

Лыжные гонки - Жувага Алексей (Харьковская), Колупайко Виталий (Черниговская), Ковалева Дарья (Сумская), Макарина Анастасия (Харьковская);

Фигурное катание - Кокура Андрей (г. Киев), Архипова Анастасия (м. Киев);

Шорт-трек - Глотов Никита (Харьковская), Федоренко Даниил (Харьковская), Зарванская Татьяна (Харьковская), Червенко Виктория (Харьковская).

На ЕЮОФ-2019 ожидается более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Европы, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.