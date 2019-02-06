Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе искали по объявлению

Новости спорта: В Канаде сильные морозы и болельщики не спешат посещать биатлонные соревнования.

Сайт лыжного клуба Canmore Nordic опубликовал сообщение о наборе 200-300 человек, которые должны заполнить трибуны на стадионе во время седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.

"Нам нужно 200-300 зрителей на трибунах, чтобы показать миру (более 15 миллионов человек посмотрят эти гонки по ТВ или онлайн в Европе), что мы увлечены биатлоном! Особенно в зрителях нуждается индивидуальная женская гонка, которая пройдет 7 февраля", – говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Канаде пройдет 7-9 февраля. Четыре гонки были перенесены из-за того, что на выходных в Кэнморе ожидается тридцатиградусный мороз. Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.