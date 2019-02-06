Конор Макгрегор стал амбассадором украинской букмекерской компании Parimatch

Новости спорта: Букмекерская компания Parimatch подписала контракт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Компания Parimatch подтверждает свои амбиции мирового уровня! Официальный амбассадор бренда – всемирно известный боец UFC Конор МакГрегор.

В рамках кампании по ребрендингу Parimatch подтвердил подписание контракта с международным чемпионом UFC Конором МакГрегором, который не боится смелых вызовов и всегда заряжен побеждать. «У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!» - заявил один из самых известных бойцов современности Конор МакГрегор.

Комментируя ребрендинг, CEO Parimatch Сергей Портнов отметил: «Наш выбор бренд-амбассадора не случаен. Как и Parimatch, Конор МакГрегор готов взять на себя смелость быть собой и выходить за рамки спорта. Он отражает силу духа и стиль компании – динамичный и амбициозный».

Бренд Parimatch за 25 лет активного развития трансформировался в международную букмекерскую компанию, которая ведет свою деятельность более чем в 60 странах. Чтобы подчеркнуть свой характер и индивидуальность, компания провела глобальный ребрендинг. В рамках запуска мировой кампании уже опубликован свежий рекламный ролик, где роль Конора МакГрегора исполнил блогер и воркаутер из Казахстана – Ислам Бадургов. Спортсмены познакомились осенью 2018 на турнире UFC в Гданьске, после чего Ислам стал заниматься в зале Конора SBG с его личным тренером. «Ислам Бадургов – отличный парень в прекрасной спортивной форме. Мне импонирует его смелость, дерзость и чувство юмора. Уверен, он отлично справился с ролью Красавчика" – Конор.

Коммуникационная платформа «Заряжен побеждать!» разработана совместно с международным маркетинговым агентством Digital Choo (DC). Основа платформы – энергичность, минимализм, динамика и смелость. Специально для диджитал кампаний и наружной рекламы, презентованы вижуалы самых популярных видов спорта в современном неоновом стиле.

Новый визуальный стиль Parimatch создан креативным агентством Banda Agency. Теперь логотип обрел резкость и динамику, а яркий неоновый цвет Electric Yellow с первого взгляда заряжает на победу.

Обновленный Parimatch дебютирует в новом формате 6 февраля 2019 посредством интегрированной мультиканальной кампании.