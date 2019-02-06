Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе

7-го февраля в канадском Кенморе стартует седьмой этап Кубка мира сезона 2018/19. Лучшие биатлонисты планеты сразятся между собой в трех дисциплинах. На первом североамериканском этапе пройдут индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
Расписание этапа в Кенморе (время киевское):
07.02.2019 - 21:20 - Индивидуальная гонка, мужчины
07.02.2019 - 23:55 - Индивидуальная гонка, женщины
08.02.2019 - 21:30 - Эстафета, мужчины
08.02.2019 - 23:45 - Эстафета, женщины
09.02.2019 - 20:00 - Масс-старт, мужчины
09.02.2019 - 23:00 - Масс-старт, женщины
Украинские болельщики смогут воочию лицезреть соревнования на телеканалах «UA:Перший» и «Спорт 1».
Отметим, из-за сильного мороза некоторые старты могут быть перенесены.