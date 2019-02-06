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Биатлон. В Кэнморе сократят дистанцию индивидуальных гонок
Биатлон. В Кэнморе сократят дистанцию индивидуальных гонок
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Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе

Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе
22:40 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Уже завтра, 7 февраля, в Канаде стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону.

7-го февраля в канадском Кенморе стартует седьмой этап Кубка мира сезона 2018/19. Лучшие биатлонисты планеты сразятся между собой в трех дисциплинах. На первом североамериканском этапе пройдут индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Расписание этапа в Кенморе (время киевское):

07.02.2019 - 21:20 - Индивидуальная гонка, мужчины

07.02.2019 - 23:55 - Индивидуальная гонка, женщины

Биатлон. В Кэнморе сократят дистанцию индивидуальных гонок

08.02.2019 - 21:30 - Эстафета, мужчины

08.02.2019 - 23:45 - Эстафета, женщины

09.02.2019 - 20:00 - Масс-старт, мужчины

09.02.2019 - 23:00 - Масс-старт, женщины

Украинские болельщики смогут воочию лицезреть соревнования на телеканалах «UA:Перший» и «Спорт 1».

Отметим, из-за сильного мороза некоторые старты могут быть перенесены.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Кэнмор-2019.
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