"Женщина Украины": кто из спортсменок претендует на престижную награду

Начался второй этап голосования престижном ежегодном конкурсе "Жінка України" (2019). Конкурс проводится во множественных номинациях.
В категории "спорт" во втором этапе представлены 5 участниц. в 5-ку вошли: Дарья Билодид (дзюдо), Элина Свитолина (теннис), Наталья Прищепа (легкая атлетика), Марина Бех (легкая атлетика), Елена Костевич (стрельба из пистолета).
Проголосовать за вашу фаворитку в борьбе за титул "Женщина года" можно тут. Финал конкурса 9 апреля, тогда же состоится и церемония награждения, которую покажут на ТК Украина.
Номинантки, их заслуги и яркие фото:
Дарья Белодед - дзюдоистка, которая уже в свои 16 лет покорила всю Европу, завоевал "золото" на ЧЕ в Варшаве в категории до 48 кг. На том чемпионате Европы украинке покорилось уникальное достижение: она стала самой молодой за последние 26 лет чемпионкой Европы. 2018 для Дарьи стал еще успешнее - золото чемпионата мира в этой же весовой категории.
Несколько завораживающих фотографий Дарьи
Элина Свитолина - прорыв украинского тенниса в 2018. Выиграла сразу несколько престижных турниров в прошлом году: Brisbane International, Dubai Tennis Championships,Italian Open, а главной победой Элины стал триумф на Итоговом турнире WTA-2018. Отметим, сейчас Элина крутит роман с именитым теннисистом Гаэлем Монфисом
Яркие фотографии Элины:
Наталия Прищепа - мастер спорта по легкой атлетике и двухкратная чемпионка Европы по бегу на дистанцию 800 метров. Натали стала первой в истории спортсменкой, которой покорилось данное достижение. Во время ежегодной церемонии награждение легкоатлетов - Golden Tracks украинка получила награду: "За чествую игру", за помочь бельгийке Рене Эйкенс.
Яркие снимки Наталии:
Марина Бех - украинская легкоатлетка, специализируеться на прыжках в длину, в 2016 представляла Украину на Олимпиаде в Рио, в 2018, на чемпионате Европы в Берлине завоевала серебро на чемпионате Европы в Берлине.
Яркие снимки Марины:
Елена Костевич - заслуженный мастер спорта по стрельбе из пистолета, олимпийская чемпионка 2004 и 2012. В 2018 завоевала "золото" на чемпионате мира в спортивной стрельбе. 5 раз признавалась лучшей спортсменкой месяца в Украине.
Яркие снимки Елены:
Кто в экспертном совете категории "спорт"?
Экспертами являются:
Александр Денисов - директор ТК "Футбол-1/2, ведущий программы "Великий Футбол"
Ия Андрущак - лучшая футболистка Украины, лидер женской сборной, дважды была в номинирована на звание "Лучшая футболистка Украины"
Алексей Торохтий - Олимпийский чемпион с тяжелой атлетики, призер чемпионатов Европы и мира. Вице-президент федерации тяжелой атлетики Украины.
Вячеслав Сенченко - четырехкратный чемпион мира по боксу по версии WBA. Выступал на ОИ-2000 в Сиднее.
Евгений Левченко - экс-футболист сборной Украины. Играл за ряд нидерландских клубов, сейчас работает экспертом на ТВ.
Церемония награждения состоится 9 апреля в Киеве. В прямом эфире ее покажет телеканал Украина.