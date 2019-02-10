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"Женщина Украины": кто из спортсменок претендует на престижную награду

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&quot;Женщина Украины&quot;: кто из спортсменок претендует на престижную награду
17:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Стартовал второй этап конкурса "Женщина Украины", по итогам которого будет определена лучшая девушка из мира спорта.

Начался второй этап голосования престижном ежегодном конкурсе "Жінка України" (2019). Конкурс проводится во множественных номинациях.

В категории "спорт" во втором этапе представлены 5 участниц. в 5-ку вошли: Дарья Билодид (дзюдо), Элина Свитолина (теннис), Наталья Прищепа (легкая атлетика), Марина Бех (легкая атлетика), Елена Костевич (стрельба из пистолета).

Проголосовать за вашу фаворитку в борьбе за титул "Женщина года" можно тут. Финал конкурса 9 апреля, тогда же состоится и церемония награждения, которую покажут на ТК Украина.

Номинантки, их заслуги и яркие фото:

Дарья Белодед - дзюдоистка, которая уже в свои 16 лет покорила всю Европу, завоевал "золото" на ЧЕ в Варшаве в категории до 48 кг. На том чемпионате Европы украинке покорилось уникальное достижение: она стала самой молодой за последние 26 лет чемпионкой Европы. 2018 для Дарьи стал еще успешнее - золото чемпионата мира в этой же весовой категории.

Несколько завораживающих фотографий Дарьи

Элина Свитолина - прорыв украинского тенниса в 2018. Выиграла сразу несколько престижных турниров в прошлом году: Brisbane International, Dubai Tennis Championships,Italian Open, а главной победой Элины стал триумф на Итоговом турнире WTA-2018. Отметим, сейчас Элина крутит роман с именитым теннисистом Гаэлем Монфисом

Яркие фотографии Элины:

Наталия Прищепа - мастер спорта по легкой атлетике и двухкратная чемпионка Европы по бегу на дистанцию 800 метров. Натали стала первой в истории спортсменкой, которой покорилось данное достижение. Во время ежегодной церемонии награждение легкоатлетов - Golden Tracks украинка получила награду: "За чествую игру", за помочь бельгийке Рене Эйкенс.

Яркие снимки Наталии:

Марина Бех - украинская легкоатлетка, специализируеться на прыжках в длину, в 2016 представляла Украину на Олимпиаде в Рио, в 2018, на чемпионате Европы в Берлине завоевала серебро на чемпионате Европы в Берлине.

Яркие снимки Марины:

Елена Костевич - заслуженный мастер спорта по стрельбе из пистолета, олимпийская чемпионка 2004 и 2012. В 2018 завоевала "золото" на чемпионате мира в спортивной стрельбе. 5 раз признавалась лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Яркие снимки Елены:

Кто в экспертном совете категории "спорт"?

Экспертами являются:

Александр Денисов - директор ТК "Футбол-1/2, ведущий программы "Великий Футбол"

Ия Андрущак - лучшая футболистка Украины, лидер женской сборной, дважды была в номинирована на звание "Лучшая футболистка Украины"

Алексей Торохтий - Олимпийский чемпион с тяжелой атлетики, призер чемпионатов Европы и мира. Вице-президент федерации тяжелой атлетики Украины.

Вячеслав Сенченко - четырехкратный чемпион мира по боксу по версии WBA. Выступал на ОИ-2000 в Сиднее.

Евгений Левченко - экс-футболист сборной Украины. Играл за ряд нидерландских клубов, сейчас работает экспертом на ТВ.

Церемония награждения состоится 9 апреля в Киеве. В прямом эфире ее покажет телеканал Украина.

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Элина Свитолина, Елена Костевич, Марина Бех, Наталия Прищепа, Дарья Белодид.
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