Хоккей. Сборная Украины во второй раз проиграла Польше

Новости спорта: В Броварах украинские хоккеисты проиграли 1:5.

Сборная Украины по хоккею проиграла в Броварах контрольный матч Польше 1:5.

Национальная сборная сыграла второй матч под руководством нового тренерского штаба во главе с Андреем Срюбко. Украинцы снова встретились с поляками, но в отличие от вчерашнего поединка (1:2 по буллитам), они проиграли в основное время.

Судьба матча решилась уже в первом периоде, который украинцы проиграли 0:4. Лишь при счете 0: 5 в заключительной трети игры наша сборная забросила шайбу престижа - отличился Гриценко.

В воскресенье, 10 февраля, сборная Украины сыграет в Броварах еще один контрольный поединок. На этот раз против Румынии.

Напомним, сборная Украины готовится к чемпионату мира в Дивизионе IB, который состоится в апреле в Таллинне.