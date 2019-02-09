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WWFC 14: первая защита Рагимова против друга МакГрегора

WWFC 14: первая защита Рагимова против друга МакГрегора
15:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 2 марта в киевском Дворце спорта состоится международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14.

Главным событием которого турнира станет поединок чемпиона мира по версии WWFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) киевлянина Теймура Рагимова и претендента из Ирландии Блэйна О’Дрисколла.

Теймур Рагимов родился 7 июня 1988 года в Баку (Азербайджан), но уже в 4-летнем возрасте вместе с родителями перебрался в Украину, где и познакомился с единоборствами. Начало положил отец, с подачи которого Теймур впервые оказался в секции. Причём до того, как окончательно «пустить корни» в ММА, Рагимов успел получить азы и добиться результатов в карате, кикбоксинге, рукопашном бое, тайском и классическом боксе.

«Я решил остановиться на ММА, так как это самый практичный, совершенный и стремительно развивающийся вид спорта во всём мире», — объясняет свой принципиальный выбор Теймур.

Карьера Рагимова в профессиональных ММА началась в 2016 году в Китае и к началу 2018-го на счету украинского бойца было три победы при одном поражении. Тогда же, в начале 2018-го, Теймур перешёл под знамёна лиги WWFC и начал стремительное движение к чемпионскому титулу.

В украинском промоушене Рагимов дебютировал в марте на WWFC 10, в первом же раунде остановив Джамала Гебенова, после чего провёл сразу два поединка 13 мая в рамках турнира Road to WWFC 12 в Тячеве, одного за другим убрав со своего пути Евгения Завгороднего и Саттара Махмудова.

Эта впечатляющая серия позволила Теймуру добиться права на бой за вакантный титул чемпиона мира WWFC в 57 кг против Александра Барабаша. 29 сентября на WWFC 12, после серии многообещающих словесных перепалок, они вышли в гексагон определять сильнейшего и не разочаровали зрителей, устроив один из лучших поединков прошлого года. Одинаково упорное и яркое противостояние завершилось досрочной победой Рагимова в пятом раунде.

Первую защиту титула Теймур проведёт против 27-летнего ирландца Блэйна О’Дрисколла. Представитель знаменитой команды Конора МакГрегора SBG Ireland, Блэйн выступает в профессионалах с октября 2015 года. Один бой провёл в топовом британском промоушене Cage Warriors FC и вплотную подошёл к титульному бою в менее крупном и раскрученном BAMMA.

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Стоит отметить, что О’Дрисколл долгое время выступал в более тяжёлом дивизионе, но после поединка в мае прошлого года, в котором он уверенно справился с англичанином Аароном Робинсоном, решил обосноваться в наилегчайшем весе.

«Я привык драться с большими ребятами, так что для меня бойцы из 57 кг — всё равно что прогулка в парке. Вот завоюю титул BAMMA, проведу его защиту и отправлюсь покорять UFC», — самоуверенно заявил Блэйн после победы.

Однако, планам ирландца было суждено поменяться, когда появилась возможность побороться за более престижный чемпионский титул WWFC. И теперь его путь к мировым вершинам ММА лежит через Киев и Теймура Рагимова. У которого, разумеется, свои соображения на этот счёт.

На данный момент на счету Рагимова 8 поединков, в которых он одержал 7 побед (3 нокаутами, 2 приёмами, 2 по очкам) при одном поражении.

О’Дрисколл также провёл 8 боёв, но одержал 6 побед (2 нокаутами, 2 приёмами, 2 по очкам) и потерпел 2 поражения.

Напомним, турнир WWFC 14 состоится 2 марта в киевском Дворце Спорта.

Билеты и прямая трансляция в HD-качестве – wwfc.ua

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