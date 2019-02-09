Волейбол. Химик в гостях дважды обыграл Орбиту

Новости спорта: В пятницу и субботу были сыграны матчи 11-го тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд.

Центральными в этом туре, да и, пожалуй, во всем втором круге, были игры в Запорожье, где местная «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ», занимавшая второе место, принимала на своей площадке многократного чемпиона страны и лидера нынешнего первенства южненский «Химик».

Хозяева поля перед очным противостоянием отставали от соперниц в турнирной таблице на десять очков. Поэтому в случае успеха запорожская команда могла значительно приблизиться к «Химику». Однако гости оказались явно сильнее и сумели выиграть оба матча.

Так, в первой встрече только в первой партии волейболистки «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» смогли оказать достойное сопротивление оппоненткам. Они вели в счете на протяжении большей части сета 5:3, 11:9, 17:13, 18:15. Но удержать это преимущество запорожанкам не удалось и партия завершилась со счетом 22:25 в пользу «Химика». В двух следующих партиях настоящей борьбы уже не было - 14:25 и 18:25. У гостей в этом матче отличилась Юлия Бойко, набравшая 19 очков.

Интересно, что сегодня ситуация в первом сете снова повторилась. Опять «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» вела 17:16, 19:17, 20:19, однако проиграла 22:25. Правда, далее уже игра на равных и во второй партии хозяева площадки уступили лишь с минимальным перевесом 23:25. А вот третий сет местные волейболистки сумели выиграть, причем, что любопытно, уже сами переломили ситуацию на свою сторону, проигрывая в концовке 19:23, а затем отыграли матчбол при счете 23:24. В итоге 27:25 в пользу запорожского клуба.

В заключительной четвертой партии «Химик» постоянно был впереди - 3:8, 8:12, 17:23. Однако волейболистки «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» едва не совершили очередной комбэк, почти настигнув гостей 23:24. И все же решающее очко завоевала команда из Южного, выиграв партию 23:25 и матч 1:3. Здесь у победителей лучшей была Екатерина Дудник, набравшая 23 очка, а у проигравших больше всех очков набрала Анна Шумейко - 18.

Из других матчей тура отметим две победы винницкой команды «Билозгар-Медуниверситет» над хмельницким «Новатором» 3:1 и 3:0. Тернопольская «Галычанка-ТНЭУ» обменялась победами с луцкой командой «Волынь-Университет» 3:1 и 0:3. А вот в Ровно местная «Регина-МЭГУ» наконец порадовала своих болельщиков первой победой в чемпионате, обыграв в первой встрече черниговский «Университет-ШВСМ» 3:0. Впрочем, в субботу гости взяли реванш 2:3.

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины. Суперлига

11 тур.

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запорожье) - «Химик» (Южный)

0:3 (22:25, 14:25, 18:25)

1:3 (22:25, 23:25, 27:25, 23:25)

«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:1 (25:16, 25:19, 24:26, 25:21)

3:0 (25:19, 25:21, 25:16)

«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Волынь-Университет» (Луцк)

3:1 (25:17, 21:25, 25:22, 25:17)

0:3 (25:27, 19:25, 11:25)

«Регина-МЭГУ» (Ровно) - «Университет-ШВСМ» (Чернигов)

3:0 (25:23, 25:22, 25:17)

2:3 (20:25, 25:23, 25:22, 20:25, 10:15)

Положение команд в турнирной таблице женской Суперлиги:

1. «Химик» 22 матча, 21 победа, 1 поражение, 64 очка, соотношение партий 65 - 9

2. «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» 22, 16, 6, 48, 52 - 27

3. «Билозгар-Медуниверситет» 22, 14, 8, 41, 49 - 33

4. «Волынь-Университет» 22, 13, 9, 37, 46 - 37

5. «Новатор» 22, 12, 10, 36, 45 - 37

6. «Галычанка-ТНЭУ» 22, 7, 15, 22, 26 - 50

7. «Университет-ШВСМ» 22, 4, 19, 11, 21 - 59

8. «Регина-МЭГУ» 22, 1, 21, 5, 11 - 63

Матчи 12-го тура пройдут 1 и 2 марта. В эти дни сыграют:

«Волынь-Университет» (Луцк) - «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запорожье)

«Химик» (Южный) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Регина-МЭГУ» (Ровно)

«Университет-ШВСМ» (Чернигов) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)