Скачать
Суббота, 09.02.2019
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Ракицкий сам захотел уйти из Шахтера - Фонсека
Ракицкий сам захотел уйти из Шахтера - Фонсека
Кубок Федерации. Ястремская сравняла счет в матче Украина - Польша
Ястремская сравняла счет в матче Украина - Польша
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА
Михайлюк дебютировал за Детройт в НБА

Волейбол. Химик в гостях дважды обыграл Орбиту

Волейбол. Химик в гостях дважды обыграл Орбиту
16:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ВК Химик

Новости спорта: В пятницу и субботу были сыграны матчи 11-го тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд.

Центральными в этом туре, да и, пожалуй, во всем втором круге, были игры в Запорожье, где местная «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ», занимавшая второе место, принимала на своей площадке многократного чемпиона страны и лидера нынешнего первенства южненский «Химик».

Хозяева поля перед очным противостоянием отставали от соперниц в турнирной таблице на десять очков. Поэтому в случае успеха запорожская команда могла значительно приблизиться к «Химику». Однако гости оказались явно сильнее и сумели выиграть оба матча.

Так, в первой встрече только в первой партии волейболистки «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» смогли оказать достойное сопротивление оппоненткам. Они вели в счете на протяжении большей части сета 5:3, 11:9, 17:13, 18:15. Но удержать это преимущество запорожанкам не удалось и партия завершилась со счетом 22:25 в пользу «Химика». В двух следующих партиях настоящей борьбы уже не было - 14:25 и 18:25. У гостей в этом матче отличилась Юлия Бойко, набравшая 19 очков.

Тренер Атлетико Симеоне зарабатывает больше Неймара

Интересно, что сегодня ситуация в первом сете снова повторилась. Опять «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» вела 17:16, 19:17, 20:19, однако проиграла 22:25. Правда, далее уже игра на равных и во второй партии хозяева площадки уступили лишь с минимальным перевесом 23:25. А вот третий сет местные волейболистки сумели выиграть, причем, что любопытно, уже сами переломили ситуацию на свою сторону, проигрывая в концовке 19:23, а затем отыграли матчбол при счете 23:24. В итоге 27:25 в пользу запорожского клуба.

В заключительной четвертой партии «Химик» постоянно был впереди - 3:8, 8:12, 17:23. Однако волейболистки «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» едва не совершили очередной комбэк, почти настигнув гостей 23:24. И все же решающее очко завоевала команда из Южного, выиграв партию 23:25 и матч 1:3. Здесь у победителей лучшей была Екатерина Дудник, набравшая 23 очка, а у проигравших больше всех очков набрала Анна Шумейко - 18.

Из других матчей тура отметим две победы винницкой команды «Билозгар-Медуниверситет» над хмельницким «Новатором» 3:1 и 3:0. Тернопольская «Галычанка-ТНЭУ» обменялась победами с луцкой командой «Волынь-Университет» 3:1 и 0:3. А вот в Ровно местная «Регина-МЭГУ» наконец порадовала своих болельщиков первой победой в чемпионате, обыграв в первой встрече черниговский «Университет-ШВСМ» 3:0. Впрочем, в субботу гости взяли реванш 2:3.

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины. Суперлига

11 тур.

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запорожье) - «Химик» (Южный)

0:3 (22:25, 14:25, 18:25)

1:3 (22:25, 23:25, 27:25, 23:25)

«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:1 (25:16, 25:19, 24:26, 25:21)

3:0 (25:19, 25:21, 25:16)

«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Волынь-Университет» (Луцк)

3:1 (25:17, 21:25, 25:22, 25:17)

0:3 (25:27, 19:25, 11:25)

«Регина-МЭГУ» (Ровно) - «Университет-ШВСМ» (Чернигов)

3:0 (25:23, 25:22, 25:17)

2:3 (20:25, 25:23, 25:22, 20:25, 10:15)

Положение команд в турнирной таблице женской Суперлиги:

1. «Химик» 22 матча, 21 победа, 1 поражение, 64 очка, соотношение партий 65 - 9

2. «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» 22, 16, 6, 48, 52 - 27

3. «Билозгар-Медуниверситет» 22, 14, 8, 41, 49 - 33

4. «Волынь-Университет» 22, 13, 9, 37, 46 - 37

5. «Новатор» 22, 12, 10, 36, 45 - 37

6. «Галычанка-ТНЭУ» 22, 7, 15, 22, 26 - 50

7. «Университет-ШВСМ» 22, 4, 19, 11, 21 - 59

8. «Регина-МЭГУ» 22, 1, 21, 5, 11 - 63

Матчи 12-го тура пройдут 1 и 2 марта. В эти дни сыграют:

«Волынь-Университет» (Луцк) - «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запорожье)

«Химик» (Южный) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Регина-МЭГУ» (Ровно)

«Университет-ШВСМ» (Чернигов) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, Волейбол, ВК Химик, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
03 Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Сын Кости Цзю стал временным чемпионом WBA Oceania
05 Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь