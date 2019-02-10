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Андерсон Силва - Исраэль Адесанья - лучший бой вечера UFC 234

Андерсон Силва - Исраэль Адесанья - лучший бой вечера UFC 234
09:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранее в Мельбурне (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 234.

По его результатам руководство промоушена раздало ряд традиционных бонусов участникам шоу. Лучшим поединком вечера была признана встреча Исраэля Адесаньи и Андерсона Силвы, за это бойцы получили по $ 50 тыс. дополнительной выплаты, сообщает Sherdog.

Выступлением вечера была признана победа Монтаны де ла Росы над Надей Кэссем, за что первая также получила вознаграждение в размере $ 50 тыс. Ещё одним выступлением вечера стала победа бойца лёгкого веса Девонте Смита в бою с Донг Хюн Ма, эта встреча состоялась в предварительном карде.

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Напомним, главным событием турнира в Мельбурне должна была стать встреча Роберта Уиттакера и Келвина Гастелума, но за несколько часов до боя Уиттакер вынужден был отказаться от выступления из-за травмы.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC 234.
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