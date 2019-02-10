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Японец Яно установил мировой рекорд в фигурном катании

Японец Яно установил мировой рекорд в фигурном катании
10:34 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Сема Уно победил на турнире четырех континентов в США с мировым рекордом в произвольной программе

Японский фигурист Сема Уно стал победителем турнира четырех континентов в американском Анахайме, установив мировой рекорд в произвольной программе. Уно в субботу получил за свое выступление в произвольной программе 197,36 балла, превзойдя предыдущий мировой рекорд, который был установлен другим японцем Юдзуру Ханю (190,43) почти на 7 баллов.

В сумме Уно, шедший четвертым после короткой программы, набрал 289,12 балла. Второе место на турнире занял китаец Цзинь Боян (273,51), третьим стал американец Винсент Чжоу (272,22).

Напомним, что летом прошлого года в фигурном катании обнулили все мировые рекорды. Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения. Все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

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Мировой рекорд, Новости фигурного катания, Сема Уно, Фигурное катания.
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