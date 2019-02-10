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Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены

Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
21:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Жюри седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе приняло решение об отмене спринтерских гонок, которые были запланированы на 10 февраля.

Мужской и женский спринты на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе отменены из-за слишком сильного мороза (температура воздуха на стадионе -31). Об этом сообщает официальный сайт IBU.

Изначально последними гонками этапа должны были стать масс-старты, но затем организаторы решили сократить дистанцию и заменили их спринтами. Однако, мороз в Канаде не дал провести и спринты – организаторы приняли решение отменить гонки.

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Напомним, изначально спринты должны были состояться 9 февраля, но были перенесены на 10-е. Мужской спринт был запланирован на 21:20 по Киеву, а женская гонка должна была пройти в 23:45 по Киеву. Также в Кенморе сократили дистанции индивидуальных гонок, а затем вместо масс-стартов решили провести спринты.

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Биатлон, Новости спорта, Кэнмор.
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