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Биатлонистка Макаряйнен потеряла винтовку по дороге в США

Биатлонистка Макаряйнен потеряла винтовку по дороге в США
20:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кайса Макарайнен пропустила рейс в Солт-Лейк-Сити на восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Обладательница Большого Глобуса-2018 , финская биатлонистка Кайса Макарайнен столкнулась с трудностями по пути на очередной этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из канадского Кэнмора.

Макарайнен собралась лететь из Кэнмора через Сиэтл, но рейс был отменен. В итоге финка решила лететь через Торонто, но в канадском городе спортсменка несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила рейс на Солт-Лейк-Сити, сообщает Yle.

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Поздно вечером 11 февраля Кайса прибыла в Атланту, где осталась на ночь. В аэропорту Атланты никаких проблем не возникло, сейчас финка наконец-то добралась до Солт-Лейк-Сити. Однако вряд ли первые тренировки пройдут плодотворно: финские тренеры по стрельбе все еще в Торонто.

Ранее сообщалось, IBU разрешил российской биатлонистке выступать за Украину.

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Биатлон, IBU, Новости спорта, Кайса Макарайнен.
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