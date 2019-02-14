Скачать
Четверг, 14.02.2019
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Донбасс выигрывает у Днепра и выходит на первое место в турнирной таблице

Донбасс выигрывает у Днепра и выходит на первое место в турнирной таблице
10:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победную шайбу забросил Виталий Лялька.

В Дружковке состоялся матч 36-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Донбасс» принимал херсонский «Днепр». Накануне игры команды разделяло лишь одно очко в турнирной таблицы, и в случае победы дончане выходили на первое место.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл форвард «Донбасса» Вадим Мазур, удачно сыгравший на добивании. Незадолго до конца первого периода дончане удвоили преимущество – Дмитрий Игнатенко подставил клюшку под бросок Владислава Гончарова.

До трёх шайб отрыв «Донбасса» увеличил Виталий Лялька, реализовавший большинство. В середине второго периода команды обменялись голами – сначала 17-летний Артём Целогородцев "пробил" Богдана Дьяченко, а спустя 50 секунд Денис Мостовой с неудобной руки отправил шайбу в ворота Олега Петрова. 

Незадолго до конца встречи «Днепру» удалось забросить ещё раз, когда большинство реализовал Дмитрий Пугачёв. Херсонцы сняли голкипера и выпустили шестого полевого игрока, однако сократить разрыв «Днепру» не удалось – вместо этого Александр Костиков воспользовался ошибкой защитников, и отправил шайбу в пустые ворота. 

Победа 5:2 позволила «Донбассу» выйти на чистое первое место в турнирной таблице, имея игру в запасе.

Напомним, что заключительный матч 36-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч состоится завтра, 14 февраля – «Кременчук» принимает «Белый Барс». Начало матча в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

«Донбасс» - «Днепр» 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

Шайбы: 1:0 Мазур (Коренчук, Григорьев), 03:31. 2:0 Игнатенко (Гончаров), 19:23. 3:0 Лялька (Мазур - больш.), 23:26. 3:1 Целогородцев (Бондаренко, Матвиенко), 29:51. 4:1 Мостовой (Денискин), 30:43. 4:2 Пугачёв (Белоусов, Бондаренко), 57:41. 5:2 Костиков (Захаров - пустые ворота), 59:30.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Гончаров, Жовнир - Григорьев, Воронин - Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Денискин - Разумов - Мостовой.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов - Декало, Пугачёв - Шулешов, Сирченко - Матвиенко, Будько - Матусевич; Золотухин - Дунаев - Черемнов, Бондаренко - Коляда - Жвачкин (К), Коваленко - Ромащенко (А) - Макарицкий, Зык - Целогородцев - Тимченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Волки, ХК Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
03 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
04 Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
05 Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь