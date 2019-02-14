Донбасс выигрывает у Днепра и выходит на первое место в турнирной таблице

Новости спорта: Победную шайбу забросил Виталий Лялька.

В Дружковке состоялся матч 36-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Донбасс» принимал херсонский «Днепр». Накануне игры команды разделяло лишь одно очко в турнирной таблицы, и в случае победы дончане выходили на первое место.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл форвард «Донбасса» Вадим Мазур, удачно сыгравший на добивании. Незадолго до конца первого периода дончане удвоили преимущество – Дмитрий Игнатенко подставил клюшку под бросок Владислава Гончарова.

До трёх шайб отрыв «Донбасса» увеличил Виталий Лялька, реализовавший большинство. В середине второго периода команды обменялись голами – сначала 17-летний Артём Целогородцев "пробил" Богдана Дьяченко, а спустя 50 секунд Денис Мостовой с неудобной руки отправил шайбу в ворота Олега Петрова.

Незадолго до конца встречи «Днепру» удалось забросить ещё раз, когда большинство реализовал Дмитрий Пугачёв. Херсонцы сняли голкипера и выпустили шестого полевого игрока, однако сократить разрыв «Днепру» не удалось – вместо этого Александр Костиков воспользовался ошибкой защитников, и отправил шайбу в пустые ворота.

Победа 5:2 позволила «Донбассу» выйти на чистое первое место в турнирной таблице, имея игру в запасе.

Напомним, что заключительный матч 36-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч состоится завтра, 14 февраля – «Кременчук» принимает «Белый Барс». Начало матча в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

«Донбасс» - «Днепр» 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

Шайбы: 1:0 Мазур (Коренчук, Григорьев), 03:31. 2:0 Игнатенко (Гончаров), 19:23. 3:0 Лялька (Мазур - больш.), 23:26. 3:1 Целогородцев (Бондаренко, Матвиенко), 29:51. 4:1 Мостовой (Денискин), 30:43. 4:2 Пугачёв (Белоусов, Бондаренко), 57:41. 5:2 Костиков (Захаров - пустые ворота), 59:30.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Гончаров, Жовнир - Григорьев, Воронин - Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Денискин - Разумов - Мостовой.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов - Декало, Пугачёв - Шулешов, Сирченко - Матвиенко, Будько - Матусевич; Золотухин - Дунаев - Черемнов, Бондаренко - Коляда - Жвачкин (К), Коваленко - Ромащенко (А) - Макарицкий, Зык - Целогородцев - Тимченко.