Украинец Кинаш получил медаль на ЕЮОФ-2019

Новости спорта: Бронзовый призер ЕЮОФ-2019 Кинаш получил свою медаль на церемонии награждения.

В Сараево состоялась церемония награждения биатлонистов в индивидуальной гонке в рамках ЕЮОФ-2019.

Во время церемонии награждения украинский биатлонист Степан Кинаш получил бронзовую медаль, которую он завоевал в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

Видео с места события:

Напомним, украинский биатлонист Степан Кинаш завоевал бронзовую награду на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019), который проходит в Боснии и Герцеговине. 13 февраля Степан Кинаш был третьим в индивидуальной гонке в Сараево.