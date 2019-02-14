Скачать
Четверг, 14.02.2019
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Украинец Кинаш получил медаль на ЕЮОФ-2019

Украинец Кинаш получил медаль на ЕЮОФ-2019
15:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Бронзовый призер ЕЮОФ-2019 Кинаш получил свою медаль на церемонии награждения.

В Сараево состоялась церемония награждения биатлонистов в индивидуальной гонке в рамках ЕЮОФ-2019.

Во время церемонии награждения украинский биатлонист Степан Кинаш получил бронзовую медаль, которую он завоевал в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Видео с места события:

Напомним, украинский биатлонист Степан Кинаш завоевал бронзовую награду на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019), который проходит в Боснии и Герцеговине. 13 февраля Степан Кинаш был третьим в индивидуальной гонке в Сараево.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Биатлон, ЕЮОФ-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
03 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
04 "Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
05 Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь