Барком-Кажаны выиграли Кубок Украины по волейболу

Новости спорта: Львовские Барком-Кажаны в трех сетах завоевали победу в финале Кубка Украины по волейболу.

Сегодня во Львове состоялся финальный матч Кубка Украины по волейболу. Местные Барком-Кажаны в трех сетах легко победили винницкое Сердце Подолья.

В первом сете волейболисты винницкого клуба сумели навязать борьбу хозяевам площадки, но в концовке уступили 23:25.

Во втором и третьем сете Барком-Кажаны продолжили доминировать и без проблем довели встречу до победы.

Для львовского клуба это третий подряд триумф в Кубке Украины.

Видео финального матча и церемония награждения:

В матче за 3-е место победила МХП-Винница, которая в трех сетах победила одесский Политехник (25:19, 28:26, 25:19).

Волейбол. Кубок Украины. Финал

Сердце Подолья — Барком-Кажаны 0:3 (23:25, 17:25, 20:25)